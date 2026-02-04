Сержант 3-й ОШБр ВСУ Морфин: ВС РФ быстро адаптируются к новым условиям

Главное преимущество российских войск — в их способности быстро адаптироваться к новым условиям боевых действий. Об этом агентству «Укринформ» рассказал сержант с позывным Морфин из 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), основанной ветеранами «Азова» (признана террористической, запрещена в России).

«За весь период войны лучше всего врагу удается быстро анализировать обстановку и адаптироваться к новым условиям. Особенно — реагировать на наши инновации», — заявил боец.

Он напомнил, что раньше на Украине иронизировали над самодельными средствами защиты от дронов на российских танках, называя их «мангалами». По словам Морфина, в реальном бою такие устройства показали свою эффективность.

Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.