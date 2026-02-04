Реклама

Россия
08:38, 4 февраля 2026Россия

В Госдуме потребовали отчет о семье замученного педофилом девятилетнего мальчика

Буцкая просит у властей Петербурга отчет о семье замученного педофилом мальчика
Майя Назарова

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая потребовала у властей Санкт-Петербурга отчет о проведении проверок в семье замученного педофилом девятилетнего мальчика. Свое прошение парламентарий направила на имя начальника управления по опеке и попечительству комитета по социальной политике в Северной столице Ольги Смирновой, передает ТАСС.

В документе депутат попросила объяснить, состоял ли ребенок на учете органов опеки, проводились ли проверки семьи и обращались ли представители местной школы в органы из-за того, что мальчик пропускал занятия.

Журналисты обратились в администрацию района, спросив, оказывают ли помощь родственникам ребенка после трагедии.

«Из администрации поступил ответ, что письмо передано советующим органам», — разъяснили в публикации.

До этого в Петербурге раскрыли причину смерти похищенного мальчика. Ребенок не выжил после удара кулаком по голове.

30 января обвиняемый на парковке гипермаркета на Таллинском шоссе посадил к себе в машину девятилетнего мальчика. В автомобиле из-за личных неприязненных отношений между ними возник конфликт, и он напал на ребенка. Злоумышленник нанес пострадавшему удар. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Фигурант попытался скрыть следы преступления и сбросил ребенка в водоем. После этого он был оперативно задержан.

Следователи и криминалисты провели проверку показаний на месте. Суд арестовал фигуранта до 31 марта 2026 года.

