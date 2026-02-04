Реклама

В Раде раскрыли причину проблем в энергетике Украины

Нардеп Нагорняк: Проблема в энергетике существует из-за систематической лжи
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Roman Baluk / Reuters

Проблема в энергетическом секторе Украины существует из-за систематической лжи руководителей. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Проблема в энергетике существует из-за систематической лжи руководителей. (...) Они говорят: "Еще немного — и будут защитные сооружения, газ в газохранилищах, мы отразим все атаки". На этих совещаниях боятся назвать вещи своими именами», — раскрыл он.

Нагорняк описал процесс принятия решений в руководстве Украины. По его словам, руководители всех уровней боятся показаться плохими управленцами, поэтому умалчивают о реальных масштабах проблем в энергетике и их причин.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года.

