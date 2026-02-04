Реклама

Наука и техника
11:34, 4 февраля 2026Наука и техника

В России нарастят выпуск самолетов в 2026 году

ОАК: Выпуск самолетов нарастят на 25 процентов в 2026 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Выпуск российских самолетов планируют нарастить более чем на 25 процентов в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) (входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха, передает «Интерфакс».

Бадеха напомнил, что в 2025-м прирост по отношению к 2024 году составил чуть менее 40 процентов.

«В этом году мы относительно 2025 года вырастем еще процентов на 25-30 (…) по всей линейке», — сказал Бадеха журналистам в ходе Национального авиационного инфраструктурного салона НАИС-2026.

В декабре 2025 года в «Ростехе» рассказали, что 2025 год стал рекордным по выпуску российских боевых самолетов. План производства истребителей поколения 4++ Су-35С выполнили в полном объеме.

Тогда же стало известно, что ОАК передала Воздушно-космическим силам России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты получили значительные усовершенствования на основе опыта специальной военной операции.

