Наука и техника
09:04, 10 декабря 2025

ВКС России получили партию Су-34

«Ростех»: ОАК передала ВКС России очередную партию самолетов Су-34
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию самолетов Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Там заметили, что Су-34 получил значительные усовершенствования, основанные на опыте специальной военной операции.

«Мы в плановом порядке завершаем производственную программу 2025 года и уже начали работу по самолетам следующего года», — сказал гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

По его словам, завершающийся год стал стал одним из самых результативных по количеству поставок самолетов оперативно-тактической авиации.

Ранее стало известно, что в ноябре «Ростех» передал ВКС России партию Су-34.

В сентябре издание Military Watch Magazine заметило, что ВКС России получают больше истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем самолетов других типов.

