ВКС России получили партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию самолетов Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
Там заметили, что Су-34 получил значительные усовершенствования, основанные на опыте специальной военной операции.
«Мы в плановом порядке завершаем производственную программу 2025 года и уже начали работу по самолетам следующего года», — сказал гендиректор ОАК Вадим Бадеха.
По его словам, завершающийся год стал стал одним из самых результативных по количеству поставок самолетов оперативно-тактической авиации.
Ранее стало известно, что в ноябре «Ростех» передал ВКС России партию Су-34.
В сентябре издание Military Watch Magazine заметило, что ВКС России получают больше истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем самолетов других типов.