09:02, 6 ноября 2025

Армии передали новую партию Су-34

ОАК передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-34
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Армия России получила очередную партию истребителей Су-34. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».

Истребители-бомбардировщики передала Минобороны России Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в состав «Ростеха». В организации отметили, что Су-34 предназначены для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры. Также с помощью самолетов можно совершать воздушную разведку.

«В боевых условиях машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры», — говорится в отчете. Военные летчики, которым передали очередную партию Су-34, отметили, что боевые машины крайне востребованы и хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», — заявил пилот Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В начале ноября стало известно, что ОАК передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С. В сообщении «Ростеха» говорилось, что самолеты прошли наземные и летные испытания.

