ОАК передала Минобороны России новую партию Су-35С

ОАК передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках гособоронзаказа передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

Новые авиационные комплексы, предназначенные для Воздушно-космических сил, отправились к местам несения службы. В госкорпорации отметили, что самолеты прошли наземные и летные испытания.

Летчик ВКС России отметил надежность машины и поблагодарил производителей. «Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции», — заявил пилот.

Ранее сообщалось, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М.

