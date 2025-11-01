Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:58, 1 ноября 2025Наука и техника

ОАК передала Минобороны России новую партию Су-35С

ОАК передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках гособоронзаказа передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

Новые авиационные комплексы, предназначенные для Воздушно-космических сил, отправились к местам несения службы. В госкорпорации отметили, что самолеты прошли наземные и летные испытания.

Летчик ВКС России отметил надежность машины и поблагодарил производителей. «Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции», — заявил пилот.

Ранее сообщалось, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о боях с ВСУ близ российской границы

    Известная гимнастка из России вышла на публику в платье с глубоким декольте

    Украденные из Лувра сокровища императриц хотели продать израильской фирме

    Топ-менеджерам российского банка вменили ущерб в семь миллиардов рублей

    Тревел-блогер описал поездку во Вьетнам зимой словами «это мрачняк»

    «Калашников» модернизирует пистолеты Лебедева

    Россиянка созналась в финансировании террористов «Азова»

    В зоне СВО нашли Терминатора и Хищника из Латинской Америки

    Стало известно о разрушении тектонической плиты в Тихом океане

    Стало известно последствие российских ударов ФАБ по Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости