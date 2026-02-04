В России предложили в разы увеличить налоговый вычет с покупки или строительства жилья

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили увеличить лимит налогового вычета с покупки или строительства жилья с 2 до 8 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил председатель партии Сергей Миронов.

«Мы предлагаем в четыре раза увеличить максимальный размер имущественного налогового вычета по НДФЛ с покупки или строительства жилья. Сегодня его максимальный размер составляет 2 миллиона рублей, а мы предлагаем повысить до 8 миллионов рублей. Кроме этого, предлагаем увеличить налоговый вычет по ипотеке с 3 миллионов рублей до 6 миллионов рублей», — сказал Миронов.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение Госдумой. Соавтором инициативы выступил депутат Федот Тумусов.

«Сегодня максимальная сумма возврата НДФЛ после приобретения недвижимости может составить 260 тысяч рублей, а с процентов по ипотеке — 390 тысяч рублей. Но с учетом нынешней стоимости квадратного метра для налогового вычета это не так много», — считает парламентарий.

Действующие лимиты возврата НДС устанавливались более десяти лет назад, напомнил он. Недвижимость за последние годы подорожала в разы, а доходы не позволяют многим приобрести жилье даже с ипотекой, считает глава фракции.

«Лимиты надо повышать. А поскольку вычеты с покупки недвижимости и процентов по ипотеке друг от друга не зависят и могут суммироваться, то максимальная экономия после принятия нашего законопроекта может составить более 1,8 миллиона рублей», — заключил Миронов.

Ранее Миронов предлагал увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2026 года налоговые вычеты по недвижимости начнут распространяться на семьи с тремя детьми до 18 лет либо 23 лет при условии, если ребенок учится очно. Помимо этого, жилье в новостройках с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей, которое находится в собственности физлица, будет облагаться пониженной налоговой ставкой вместо 2,5 процента.