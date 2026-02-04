В России призвали перенять у КНДР одну особенность экономической политики

Колташов: У КНДР стоит копировать подход к интеллектуальной собственности

У КНДР стоило бы перенять некоторые специфические черты в экономической политике, в частности отношение к западной интеллектуальной собственности. С таким мнением в беседе с «Ридусом» выступил экономист Василий Колташов.

«Нам нужно иметь такую же твердую уверенность в том, что мы имеем право на это, не оглядываться на патенты, оформленные в недружественных странах, а с северокорейской невозмутимостью брать и копировать все, что нам нужно, в плане военных технологий и технических решений, и ставить на массовое производство. Если хотите, можно выдать российский патент на это», — порассуждал он.

Колташов обратил внимание, что похожий механизм принудительного лицензирования в интересах отечественной науки можно было бы ввести в отношении произведений искусства. Он также предложил руководствоваться принципом: если

какое-либо государство недружественное, значит «вся его интеллектуальная собственность в России посыпалась».

Ранее сообщалось, что бизнес Южной Кореи потребовал у властей снять санкции против Северной Кореи. Предприниматели, вкладывающиеся в экономическое сотрудничество между Севером и Югом (в том числе в развитие туристической зоны Кымгансан и промышленного комплекса Кэсон), потребовали отменить ограничения против КНДР, которые вводились в мае 2010 года. Представители бизнеса заявили, что санкции против КНДР не позволяют политике нынешнего правительства в отношении соседнего государства «возыметь реальный эффект».