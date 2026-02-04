Реклама

В России прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина

Депутат Чепа: Диалог России и Китая проходит на постоянной основе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Встречи России с китайской стороной проходят регулярно, так как Пекин стратегический партнер, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Китай является нашим стратегическим и главным партнером, и мы по всем вопросам, включая, естественно, Украину, ведем с ними консультации. Китай на сегодняшний является нашим основным торговым партером — оборот между нашими странами 250 миллиардов долларов», — сказал Чепа.

Встречи глав России и Китая проходят на постоянной основе, что задает тон всем другим переговорам, отметил депутат.

4 февраля президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Открывая разговор, российский лидер отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с Си Цзиньпином в начале нового года. Он также подчеркнул, что считает председателя КНР своим дорогим другом.

