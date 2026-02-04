Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 4 февраля 2026Россия

В России участнику СВО отказали в выплате за ранение

В ЯНАО участнику СВО отказали в выплате за ранение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участнику СВО отказали в выплате за ранение. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Предметом спора стала выплата в размере одного миллиона рублей, которую не перечислили военнослужащему. Суд первой инстанции оставил требования истца без удовлетворения, прокуратура обжаловала решение, подав апелляционное представление.

Суд ЯНАО требования прокуратуры удовлетворил, признав за солдатом право на получение выплаты в полном объеме. Апелляционное определение вступило в силу в день вынесения.

В похожей ситуации оказался житель Бурятии, также участвовавший в СВО. Основанием для отказа ему в выплате стало отсутствие справки. Помощь солдату со сбором документов оказала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok