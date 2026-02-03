Реклама

Россия
11:23, 3 февраля 2026Россия

Боец СВО с тяжелым ранением не смог получить выплату из-за одного обстоятельства

В Бурятии боец СВО с ранением не смог получить выплату из-за утерянной справки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец СВО с тяжелым ранением не смог своевременно получить выплату. Причиной этому стало одно обстоятельство, рассказала во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

К омбудсмену обратилась мать военнослужащего. Россиянка рассказала о сыне, который не смог собрать полный пакет бумаг — он потерял справку о ранении.

Для решения вопроса Жамбаловой пришлось связаться с командованием воинской части, в которой проходил службу солдат. После поступления дубликата мужчина сможет получить положенную ему выплату. Одновременно с этим омбудсмен помогла бойцу получить статус ветерана боевых действий.

Ранее в Оренбургской области чиновники отказали в выплате другому ветерану СВО, получившему инвалидность в ходе боевых действий. Помочь ему смогли в прокуратуре. Выяснилось, что причиной отказа стал статус бойца в зоне спецоперации — он не является военнослужащим Вооруженных сил России.

