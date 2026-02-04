В России высказались о переговорах на фоне заявлений о размещении войск НАТО на Украине

Карасин: Переговоры будут тяжелыми после слов об отправке войск НАТО на Украину

На фоне заявлений об отправке войск НАТО на Украину переговоры по урегулированию конфликта, которые состоятся 4 февраля в Абу-Даби, будут крайне тяжелыми. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» член Совета Федерации, председатель международного комитета Григорий Карасин.

«Впереди тяжелая работа группы российских участников переговоров не только в силу выступлений [президента Украины Владимира] Зеленского, в основном связанных с позицией, заявленной Западом, насчет размещения неких вооруженных сил натовских на территории Украины», — обозначил Карасин.

По его словам, быстрых результатов от предстоящих переговоров ожидать не следует.

Ранее в Кремле раскрыли состав делегации России на новых переговорах с Украиной. Ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.