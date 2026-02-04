Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 4 февраля 2026Россия

В России высказались о переговорах на фоне заявлений о размещении войск НАТО на Украине

Карасин: Переговоры будут тяжелыми после слов об отправке войск НАТО на Украину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

На фоне заявлений об отправке войск НАТО на Украину переговоры по урегулированию конфликта, которые состоятся 4 февраля в Абу-Даби, будут крайне тяжелыми. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» член Совета Федерации, председатель международного комитета Григорий Карасин.

«Впереди тяжелая работа группы российских участников переговоров не только в силу выступлений [президента Украины Владимира] Зеленского, в основном связанных с позицией, заявленной Западом, насчет размещения неких вооруженных сил натовских на территории Украины», — обозначил Карасин.

По его словам, быстрых результатов от предстоящих переговоров ожидать не следует.

Ранее в Кремле раскрыли состав делегации России на новых переговорах с Украиной. Ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Самодельные ножи заготовили для убийства в российской колонии

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok