Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 4 февраля 2026Россия

В России обвинили родителей в нападениях подростков на школы

В России заявили о вине родителей в нападениях подростков на школы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в нападениях подростков на школы виноваты родители. Об этом она сообщила в эфире телеканала ОТВ.

По ее мнению, если ребенок пришел в школу с оружием и стреляет по людям, то в этом виноват родитель, который не досмотрел и не усилил меры ответственности и безопасности.

«Если мы не закрыли ружья дома, не храним их, как положено, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет. Это школа разве виновата?» — пояснила Золотницкая.

Она также подчеркнула, что родители являются первыми воспитателями своих детей, а остальные им в этом только помогают. Поэтому мать и отец должны нести ответственность за то, что они заложили в ребенка. Также Золотницкая призвала увеличить штрафы для родителей за ненадлежащее воспитание детей.

О нападении в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По предварительным данным, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения. После этого ученица пришла в класс, где облила одноклассников бензином. Некоторых ударила молотком.

Накануне, 3 февраля, еще в двух российских школах произошли нападения. В Уфе ученик пришел на уроки со страйкбольным ружьем и петардами, а в городе Кодинск Красноярского края девочка напала с ножом на учителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

    Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

    Гоблин открыл россиянам глаза на мат

    В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

    Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

    Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

    Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok