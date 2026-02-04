В России обвинили родителей в нападениях подростков на школы

В России заявили о вине родителей в нападениях подростков на школы

Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в нападениях подростков на школы виноваты родители. Об этом она сообщила в эфире телеканала ОТВ.

По ее мнению, если ребенок пришел в школу с оружием и стреляет по людям, то в этом виноват родитель, который не досмотрел и не усилил меры ответственности и безопасности.

«Если мы не закрыли ружья дома, не храним их, как положено, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет. Это школа разве виновата?» — пояснила Золотницкая.

Она также подчеркнула, что родители являются первыми воспитателями своих детей, а остальные им в этом только помогают. Поэтому мать и отец должны нести ответственность за то, что они заложили в ребенка. Также Золотницкая призвала увеличить штрафы для родителей за ненадлежащее воспитание детей.

О нападении в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По предварительным данным, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения. После этого ученица пришла в класс, где облила одноклассников бензином. Некоторых ударила молотком.

Накануне, 3 февраля, еще в двух российских школах произошли нападения. В Уфе ученик пришел на уроки со страйкбольным ружьем и петардами, а в городе Кодинск Красноярского края девочка напала с ножом на учителя.