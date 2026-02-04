Реклама

22:53, 4 февраля 2026

В России заявили об отсутствии реакции США на продление ДСНВ

Марина Совина
Фото: Pixabay

США не дали официального ответа на предложение Москвы по Договору о о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Москва предложила сторонам ДСНВ добровольно сохранить соблюдение установленных договором лимитов на вооружения — даже после окончания действия соглашения.

Однако никакой реакции США на предложение России не последовало. «Речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа», — отмечается в документе.

Ранее МИД России заявил, что Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам для купирования потенциальных угроз после истечения действия ДСНВ.

