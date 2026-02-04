В российском регионе девочка впала в кому после избиений приемной матерью

Реклама

Россия
08:56, 4 февраля 2026Россия

На Сахалине пятилетняя девочка впала в кому после избиений приемной матерью
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Сахалине пятилетняя девочка впала в кому после избиений приемной матерью. Как стало известно KP.RU, издевательства над ребенком в российском регионе продолжались в течение полугода — с июля 2025-го по январь 2026-го.

По данным издания, ребенок находится в коме уже больше двух недель. До такого состояния девочку довела 39-летняя приемная мать. Дело взяли на контроль власти, уполномоченный по делам ребенка региона и правоохранительные органы.

Врачи разъяснили, что состояние девочки остается сложным. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин потребовал от вице-мэра и органов опеки усилить профилактику подобных случаев. Он счел работу подчиненных неудовлетворительной.

Приемная мать была задержана, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и истязание ребенка. Сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве трое детей попали в больницу из-за того, что их постоянно избивали отчим и мать.

