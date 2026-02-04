В семье Мика Джаггера произошла трагедия

Тело родственника легендарного рокера Мика Джаггера Александра Ки нашли в море

Тело Александра Ки, родственника культового рок-музыканта и лидера The Rolling Stones Мика Джаггера, обнаружили в море. Об этом сообщает портал Page Six.

Муж 33-летней старшей внучки музыканта Ассизи пропал несколько дней назад. По информации источника, его обнаружили в воде на побережье рядом с городом Бьюд в графстве Корнуолл. Полицейские и сотрудники береговой охраны сразу выяснили, что мужчина не подает признаков жизни, однако причины произошедшего неизвестны.

37-летнего Ки в последний раз видели 23 января в одном из пабов в городе Боскасле. После нескольких дней отсутствия он был объявлен в розыск.

Мик Джаггер известен своим уникальным голосом и характерными танцевальными движениями, а также контркультурным имиджем. Журнал Rolling Stone в 2011 году назвал музыканта четвертым из лучших исполнителей всех времен.