Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:42, 4 февраля 2026Культура

В семье Мика Джаггера произошла трагедия

Тело родственника легендарного рокера Мика Джаггера Александра Ки нашли в море
Андрей Шеньшаков

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Тело Александра Ки, родственника культового рок-музыканта и лидера The Rolling Stones Мика Джаггера, обнаружили в море. Об этом сообщает портал Page Six.

Муж 33-летней старшей внучки музыканта Ассизи пропал несколько дней назад. По информации источника, его обнаружили в воде на побережье рядом с городом Бьюд в графстве Корнуолл. Полицейские и сотрудники береговой охраны сразу выяснили, что мужчина не подает признаков жизни, однако причины произошедшего неизвестны.

37-летнего Ки в последний раз видели 23 января в одном из пабов в городе Боскасле. После нескольких дней отсутствия он был объявлен в розыск.

Мик Джаггер известен своим уникальным голосом и характерными танцевальными движениями, а также контркультурным имиджем. Журнал Rolling Stone в 2011 году назвал музыканта четвертым из лучших исполнителей всех времен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok