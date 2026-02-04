Реклама

06:00, 4 февраля 2026Наука и техника

В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА

19FortyFive: Россия могла бы спасти проект ПАК ДА, объединившись с Китаем
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия могла бы «спасти» проект своего перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), объединившись в создании нового стратегического бомбардировщика с Китаем, предлагает обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«И Россия, и Китай стремятся к созданию бомбардировщиков-невидимок следующего поколения — Китай с H-20, а Россия с ПАК ДА, — но обе программы, как представляется, сталкиваются с серьезными препятствиями, начиная от двигателей и авионики и заканчивая покрытиями, обеспечивающими малозаметность, сроками и (для России) ограничениями поставок, вызванными санкциями», — утверждает автор, допуская, что страны могли бы объединить усилия, создав один самолет на двоих.

Иствуд уверен, что Китай и Россия, будучи крупными промышленно развитыми странами, имеют совпадающие стратегические интересы. Препятствиями на пути к созданию общего самолета обозреватель увидел в языковых и управленческих различиях, а также нежелании сторон делиться друг с другом секретными технологиями.

«Создание совершенно нового бомбардировщика-невидимки слишком сложно — даже при самом тесном сотрудничестве союзников и крепкой дружбе между [президентом России Владимиром] Путиным и [главой КНР] Си Цзиньпином», — заключает автор.

В декабре обозреватель журнала Джек Бакби заметил, что у российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и ПАК ДА — есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реальной реализацией.

В ноябре западное издание Military Watch Magazine рассказало, что технологии российского истребителя пятого поколения Су-57 используются в программе ПАК ДА.

