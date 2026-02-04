26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

Звезда шоу «Голос» Ифунанья Нвангене не выжила после укуса змеи

Звезда нигерийской версии шоу «Голос», певица Ифунанья Нвангене не выжила после укуса змеи. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что 26-летняя певица спала дома, когда ее укусила проникшая в жилье ядовитая змея. Нвангене проснулась и сразу отправилась в ближайшую клинику, но там не было противоядия. Тогда она обратилась за помощью в больницу. Там звезде телешоу резко стало хуже.

«Врачи пытались стабилизировать ее состояние. Она не могла говорить, но могла двигать руками. Ей было трудно дышать», — рассказал близкий друг певицы Сэм Эзугву. Спасти ее не смогли.

Нвангене была участницей третьего сезона нигерийского «Голоса». В конце этого года она планировала дать свой первый сольный концерт. Ее песни сочетали в себе элементы джаза, соула, классической музыки и оперы.