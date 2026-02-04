Реклама

26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

Звезда шоу «Голос» Ифунанья Нвангене не выжила после укуса змеи
Олег Давыдов
Фото: @nanyah_music

Звезда нигерийской версии шоу «Голос», певица Ифунанья Нвангене не выжила после укуса змеи. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что 26-летняя певица спала дома, когда ее укусила проникшая в жилье ядовитая змея. Нвангене проснулась и сразу отправилась в ближайшую клинику, но там не было противоядия. Тогда она обратилась за помощью в больницу. Там звезде телешоу резко стало хуже.

«Врачи пытались стабилизировать ее состояние. Она не могла говорить, но могла двигать руками. Ей было трудно дышать», — рассказал близкий друг певицы Сэм Эзугву. Спасти ее не смогли.

Нвангене была участницей третьего сезона нигерийского «Голоса». В конце этого года она планировала дать свой первый сольный концерт. Ее песни сочетали в себе элементы джаза, соула, классической музыки и оперы.

