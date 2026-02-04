Минобороны: Девять дронов ВСУ сбиты над Волгоградской областью

ВСУ атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, за первую половину дня 4 февраля над регионом было сбито девять беспилотников самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести мощный заряд, доставляя его за сотни километров от точки вылета.

Также в период с 8:00 до 14:00 мск дроны были перехвачены над Белгородской, Ростовской и Курской областями.

ВСУ не оставляют попыток нанести удары по российским тылам, используя беспилотники – единственное дальнобойное оружие в арсенале ВСУ, способное преодолевать сотни километров. Ранее 4 февраля опасность дронов объявили власти Самарской области. Ее западная граница находится более чем в 800 километрах от территории, контролируемой украинскими войсками.

