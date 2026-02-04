Залужный встретился с главой МИД Великобритании на фоне крупного удара ВС РФ по энергетике

Посол Украины в Лондоне, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный встретился с главой Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер. О переговорах на фоне крупного удара российских войск по энергетике Украины он сообщил в Telegram.

«Это была возможность донести информацию о вызовах, перед которыми сегодня стоит наша страна, и подчеркнуть роль международной солидарности для устойчивости критической инфраструктуры», — написал он.

Залужный отметил, что поддержка европейских партнеров Украины является жизненно важной для энергетики страны.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года.

