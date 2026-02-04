Журналист Христофору: Эстония может повторить судьбу Украины из-за провокаций

Эстонии нужно помнить, что участившиеся в последнее время провокации на границе с Россией и угрозы в итоге могут привести к повторению судьбы Украины. К такому выводу пришел кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

«Я, честно говоря, отказываюсь понимать, почему европейская страна опустилась до провокаций на границе и угрозам на море. Эстония, как и Кая Каллас живут в собственном мире, что напоминает позицию Украины, а может и прямо повторяет», — посетовал эксперт.

Поего словам, Таллин пытается использовать антироссийскую риторику. Так Эстония хочет показать свою значимость и важность в Европе.

Ранее Федеральная таможенная служба РФ предупредила перевозчиков о том, что в Псковской области на границе с Эстонией наблюдается нестабильная работа сопредельной стороны. При этом с российской стороны таможенный пост работает штатно.

До этого сообщалось, что возобновление переговоров между Россией и Эстонией по ратификации договоров о границе в настоящий момент не представляется возможным. При этом необходимость ратификации соглашений обсуждалась до февраля 2022 года.