Экономика
04:46, 4 февраля 2026Экономика

Таможенная служба России предупредила о нестабильной ситуации на границе с Эстонией

ФTC России: На границе с Эстонией под Псковом наблюдается нестабильная работа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: ФТС России / Telegram

Федеральная таможенная служба РФ предупредила перевозчиков о том, что в Псковской области на границе с Эстонией наблюдается нестабильная работа сопредельной стороны. Об этоя сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«С 1 февраля 2026 года в Эстонии приостановлен прием транспортных средств, следующих через МАПП Шумилкино из России. Нестабильный прием транспортных средств отмечается в течение последних трех суток», — уточнили в ФТС.

При этом с российской стороны таможенный пост работает штатно.

