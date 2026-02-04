Таможенная служба России предупредила о нестабильной ситуации на границе с Эстонией

Федеральная таможенная служба РФ предупредила перевозчиков о том, что в Псковской области на границе с Эстонией наблюдается нестабильная работа сопредельной стороны. Об этоя сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«С 1 февраля 2026 года в Эстонии приостановлен прием транспортных средств, следующих через МАПП Шумилкино из России. Нестабильный прием транспортных средств отмечается в течение последних трех суток», — уточнили в ФТС.

При этом с российской стороны таможенный пост работает штатно.