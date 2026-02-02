Реклама

13:06, 2 февраля 2026

Туристам запретили привозить на Шри-Ланку один товар

Иностранным туристам запретили привозить на Шри-Ланку сигареты
Алина Черненко

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Пассажирам, прибывающим на Шри-Ланку из-за рубежа, запретили привозить с собой сигареты. Об этом сообщает портал Hiru News со ссылкой на постановление местного Министерства финансов.

Уточняется, что 30 января под руководством таможни азиатского государства было уничтожено в общей сложности более двух миллионов единиц этого товара, незаконно ввезенного в страну иностранными туристами через международный аэропорт Коломбо за последние четыре месяца.

Рыночная стоимость изъятых иностранных сигарет оценивается в 305 миллионов рупий (более 74 миллионов рублей), а потенциальные потери налоговых поступлений для правительства в случае их попадания на местный рынок — в 271 миллион рупий (около 66 миллионов рублей).

Как пишет портал TourDom, российские туроператоры о новых ограничениях пока не сообщали, а соотечественники, прилетевшие на остров в январе, не столкнулись с проблемами на границе при провозе табака.

В ноябре 2025 года другая курортная страна, Мальдивская Республика, ввела запрет на употребление табака для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Она стала единственной страной, где действует запрет на табакокурение для целого поколения.

