Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:32, 5 февраля 2026Россия

5 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

Оксана Чернышева
Оксана Чернышева (редактор)

Фото: Aboikis / Shutterstock / Fotodom  

5 февраля в России вспоминают дипкурьеров, пострадавших при исполнении обязанностей. В мире отмечают День «Нутеллы». Православные вспоминают святых мучеников Климента и Агафангела. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 5 февраля 2026 года и напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Всемирный день «Нутеллы»

История шоколадной пасты Nutella началась в Италии после Второй мировой войны. Кондитер Пьетро Ферреро приготовил шоколадные сладости к городскому празднику, но все они растаяли из-за жары. Итальянец не растерялся и решил намазать жидкие сладости на хлеб. Так появился продукт, который сейчас приносит компании Ferrero Rocher более миллиарда евро ежегодно.

Фото: Stas Malyarevsky / Shutterstock / Fotodom  

День Рунеберга в Финляндии

Государственный праздник в Финляндии приурочен ко дню рождения поэта и автора слов национального гимна Йохана Людвига Рунеберга. 4 февраля финны вывешивают государственные флаги на домах и административных зданиях, а еще угощаются «пирожными Рунеберга» по рецепту жены поэта. Кроме того, 5 февраля в стране проходит церемония вручения литературной премии имени прославленного творца.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 февраля

  • Дeнь шoкoлaднoгo фoндю;
  • Всемирный день эрудита;
  • День единства в Бурунди.

Какой церковный праздник 5 февраля

День памяти священномученика Климента Анкирского и мученика Агафангела Римлянина

Климент Анкирский

Климент Анкирский

Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, святой Климент уже в 20 лет стал епископом Анкирским. В эпоху гонений при императоре Диоклитиане (284–305) его подвергли жестоким мучениям, но чудом святой остался в живых. Тогда его сослали в Никомидию. По дороге к Клименту присоединился его ученик Агафангел, также избежавший казни.

В Никомидии святых подвергли таким тяжелым пыткам, что даже в зрителях-язычниках проснулось чувство сострадания, и они побили палачей камнями. Получив свободу, мученики исцеляли жителей города, крестили и наставляли их в вере. Затем снова последовали ссылки и мучения — святому Клименту было дано откровение, что он еще 28 лет будет страдать за Христа. В итоге после множества испытаний оба отошли к Богу как мученики.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 февраля

  • Coбop Кocтpoмcкиx святых;
  • Воспоминание VI Вселенского Собора (680-681).

Приметы на 5 февраля

В народе на Руси называли 5 февраля Агафьевым днем, или Агафием-полухлебником. Предки верили в несколько примет:

  • В поле лежит глубокий снег — это предвещает богатый урожай.
  • Поутру слышны голоса синиц — это сулит скорое наступление холодов.
  • Теплый и солнечный день — это знак того, что весна наступит рано.

Кто родился 5 февраля

Криштиану Роналду (41 год)

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Португальский футболист, нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен.

Иван Сытин (1851-1934)

Русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель, основатель первого издательства литературы массовыми тиражами «Посредник». Помимо учебников и книг для детей, энциклопедий и собраний художественной литературы, Сытин выпускал периодические издания — «Вокруг света», «Искры» и другие, был владельцем общероссийской газеты «Русское слово».

Кто еще родился 5 февраля

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Трамп выступил с угрозой одному государству

    Латвия и Эстония поддержали назначение европейского посланника для переговоров с Россией

    В Китае оценили реакцию Путина на ультиматум Трампа

    Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

    Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

    Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

    Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok