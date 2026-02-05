5 февраля в России вспоминают дипкурьеров, пострадавших при исполнении обязанностей. В мире отмечают День «Нутеллы». Православные вспоминают святых мучеников Климента и Агафангела. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 5 февраля 2026 года и напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Всемирный день «Нутеллы»

История шоколадной пасты Nutella началась в Италии после Второй мировой войны. Кондитер Пьетро Ферреро приготовил шоколадные сладости к городскому празднику, но все они растаяли из-за жары. Итальянец не растерялся и решил намазать жидкие сладости на хлеб. Так появился продукт, который сейчас приносит компании Ferrero Rocher более миллиарда евро ежегодно.

Фото: Stas Malyarevsky / Shutterstock / Fotodom

День Рунеберга в Финляндии

Государственный праздник в Финляндии приурочен ко дню рождения поэта и автора слов национального гимна Йохана Людвига Рунеберга. 4 февраля финны вывешивают государственные флаги на домах и административных зданиях, а еще угощаются «пирожными Рунеберга» по рецепту жены поэта. Кроме того, 5 февраля в стране проходит церемония вручения литературной премии имени прославленного творца.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 февраля

Дeнь шoкoлaднoгo фoндю;

Всемирный день эрудита;

День единства в Бурунди.

Какой церковный праздник 5 февраля

День памяти священномученика Климента Анкирского и мученика Агафангела Римлянина

Климент Анкирский Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, святой Климент уже в 20 лет стал епископом Анкирским. В эпоху гонений при императоре Диоклитиане (284–305) его подвергли жестоким мучениям, но чудом святой остался в живых. Тогда его сослали в Никомидию. По дороге к Клименту присоединился его ученик Агафангел, также избежавший казни.

В Никомидии святых подвергли таким тяжелым пыткам, что даже в зрителях-язычниках проснулось чувство сострадания, и они побили палачей камнями. Получив свободу, мученики исцеляли жителей города, крестили и наставляли их в вере. Затем снова последовали ссылки и мучения — святому Клименту было дано откровение, что он еще 28 лет будет страдать за Христа. В итоге после множества испытаний оба отошли к Богу как мученики.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 февраля

Coбop Кocтpoмcкиx святых;

Воспоминание VI Вселенского Собора (680-681).

Приметы на 5 февраля

В народе на Руси называли 5 февраля Агафьевым днем, или Агафием-полухлебником. Предки верили в несколько примет:

В поле лежит глубокий снег — это предвещает богатый урожай.

Поутру слышны голоса синиц — это сулит скорое наступление холодов.

Теплый и солнечный день — это знак того, что весна наступит рано.

Кто родился 5 февраля

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Португальский футболист, нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен.

Иван Сытин (1851-1934)

Русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель, основатель первого издательства литературы массовыми тиражами «Посредник». Помимо учебников и книг для детей, энциклопедий и собраний художественной литературы, Сытин выпускал периодические издания — «Вокруг света», «Искры» и другие, был владельцем общероссийской газеты «Русское слово».

Кто еще родился 5 февраля