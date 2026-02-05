Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:11, 5 февраля 2026Ценности

59-летняя Холли Берри откровенно высказалась о старении и интиме

59-летняя актриса Холли Берри высказалась The Cut об интиме в зрелом возрасте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Американская актриса Холли Берри откровенно высказалась о старении и интиме в зрелом возрасте. Новое интервью публикует The Cut.

59-летняя знаменитость обсудила роль Шэрон Кумбс в фильме «Ограбление в Лос-Анджелесе», который выйдет в прокат в 2026 году. В кинокартине вместе с Крисом Хемсвортом Берри сыграла роль страхового брокера, которая использует свою красоту для заключения сделок с клиентами-миллиардерами.

«Персонаж [Шэрон Кумбс] показался мне очень правдоподобным. Достигаешь такого возраста, когда чувствуешь себя маргинализированным, обесцененным. Ты чувствуешь это на работе. Ты чувствуешь это со стороны общества», — пояснила актриса.

Материалы по теме:
Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Утонули в красотеКак женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
1 августа 2020
Голые и знаменитые Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Голые и знаменитыеОн снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
26 января 2019

Вместе с тем она подчеркнула, что намерена чаще говорить о зрелости женщин и напоминать о важности женского здоровья. «Но я твердо решила, что не позволю себя стереть из памяти. Именно поэтому я начала свою миссию, связанную с менопаузой. Я буду говорить об этом громче, чем когда-либо», — заявила звезда.

Берри также затронула тему менопаузы и искоренения предрассудков, связанных с этим. «Послушайте, [сухость влагалища] случается более чем с 60 процентами женщин с возрастом. Все становится сухим! Если мы будем говорить об этом и смеяться над этим, то больше не будет стыда или смущения. Мне почти 60. Борьба за здоровье женщин кажется мне очень важной задачей на втором этапе моей жизни», — заключила собеседница издания.

В июне 2025 года Холли Берри рассказала об интимной жизни после менопаузы. Тогда актриса призналась, что не догадалась о наступлении менопаузы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит так, будто мы готовимся к атаке». В США объяснили нежелание продлить ДСНВ с Россией

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Мировые цены на серебро снова рухнули

    Российский военный расправился со знакомым из-за ненадлежащего ухода за могилой его матери

    Над Москвой заметили яркие вертикальные полосы

    Названы самые подешевевшие в январе автомобили

    Одна из ключевых отраслей в России перешла в режим выживания

    Последствия взятия ВС России имеющего стратегическое значение города в ДНР раскрыли

    В Белом доме пояснили позицию Трампа по ДСНВ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok