59-летняя Холли Берри откровенно высказалась о старении и интиме

59-летняя актриса Холли Берри высказалась The Cut об интиме в зрелом возрасте

Американская актриса Холли Берри откровенно высказалась о старении и интиме в зрелом возрасте. Новое интервью публикует The Cut.

59-летняя знаменитость обсудила роль Шэрон Кумбс в фильме «Ограбление в Лос-Анджелесе», который выйдет в прокат в 2026 году. В кинокартине вместе с Крисом Хемсвортом Берри сыграла роль страхового брокера, которая использует свою красоту для заключения сделок с клиентами-миллиардерами.

«Персонаж [Шэрон Кумбс] показался мне очень правдоподобным. Достигаешь такого возраста, когда чувствуешь себя маргинализированным, обесцененным. Ты чувствуешь это на работе. Ты чувствуешь это со стороны общества», — пояснила актриса.

Вместе с тем она подчеркнула, что намерена чаще говорить о зрелости женщин и напоминать о важности женского здоровья. «Но я твердо решила, что не позволю себя стереть из памяти. Именно поэтому я начала свою миссию, связанную с менопаузой. Я буду говорить об этом громче, чем когда-либо», — заявила звезда.

Берри также затронула тему менопаузы и искоренения предрассудков, связанных с этим. «Послушайте, [сухость влагалища] случается более чем с 60 процентами женщин с возрастом. Все становится сухим! Если мы будем говорить об этом и смеяться над этим, то больше не будет стыда или смущения. Мне почти 60. Борьба за здоровье женщин кажется мне очень важной задачей на втором этапе моей жизни», — заключила собеседница издания.

В июне 2025 года Холли Берри рассказала об интимной жизни после менопаузы. Тогда актриса призналась, что не догадалась о наступлении менопаузы.