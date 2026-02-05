Академик РАН назвал основной возраст заболеваемости детей раком в России

Академик Румянцев: Пик заболеваемости детей раком приходится на два-четыре года

В России основной возраст заболеваемости детей раком приходится на два-четыре года. Об этом рассказал президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что есть опухоли, которые имеют свои периоды развития. «Общая позиция — два-четыре года. Это означает, что основная часть опухолей — эти опухоли имеют внутриутробное развитие. То есть это генетически тригированные онкологические заболевания — это особенность детского возраста», — пояснил Румянцев.

По этой причине опухоли центральной нервной системы, почек или костей развиваются достаточно рано, подчеркнул он. Это же касается гемобластоза и опухоли кроветворной иммунной системы.

