В Минздраве объяснили рост выявленных случаев одного вида рака среди россиян

В России выросла выявляемость рака молочной железы

В России выросла статистика по диагностике рака молочной железы. В Минздраве объяснили рост выявленных случаев рака груди у россиянок активным наблюдением и работой программ скрининга, передает РИА Новости.

До этого издание Baza сообщило, что рак груди прогрессирует в России. По данным канала, за последние девять лет заболевание помолодело и стало ведущей онкологической патологией у женского населения: каждый пятый выявленный случай онкологии среди россиянок — это рак молочных желез.

В министерстве здравоохранения подтвердили рост выявляемых случаев онкологии. «Заболеваемость растет, но растет и выявляемость. Я объясняю эту статистику более активным наблюдением, работой программ скрининга, в том числе регионального», — пояснил первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Константин Лактионов.

По его словам, рак молочной железы при своевременном выявлении имеет очень хорошие перспективы на излечение и длительный контроль.

Представитель Минздрава также добавил, что второе и третье места по выявляемости занимают рак легкого и рак кишечника.

Ранее онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Владимир Сенько предупредил россиян, что некоторые на первый взгляд безобидные привычки повышают риск развития рака. Среди них — переедание.