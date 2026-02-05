Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 5 февраля 2026Экономика

Биткоин продолжил стремительно дешеветь

Стоимость биткоина упала ниже 67 тысяч долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Mc_Cloud / Shutterstock / Fotodom

Самая популярная криптовалюта после рекордных обвалов продолжила стремительно дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Trading view.

Впервые за долгое время стоимость биткоина упала ниже 67 тысяч долларов. С начала дня популярный токен подешевел на 8,49 процента. С момента открытия торговых площадок он потерял 6,21 тысячи долларов. На момент написания материала он падал до 66,79 тысячи долларов.

С начала недели биткоин, обновляющий минимумы за долгое время, потерял около 9 процентов от стоимости, а с начала года — более 20 процентов. Биткоин растерял весь свой рост с ноября 2024-го, с момента, когда Дональд Трамп отпраздновал победу на президентских выборах в США, позволившую ему вернуться в Белый дом в качестве главы государства.

Как полагает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, падение котировок биткоина вызвано сочетанием сразу нескольких факторов. К этому привели сохранение ставок Федеральной резервной системы США, обвал американского технологического сектора после новостей о падении акций Microsoft, а также ожидания того, что ФРС при новом руководителе резко изменит свою политику. Шнейдерман полагает, что если биткоин не удержится на отрезке в 73-75 тысяч долларов, то не исключен продолжительный спуск к 56 тысячам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

    Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

    Глыба льда рухнула на голову россиянке

    Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

    В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

    Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

    Анна Чиповская обратилась к поклонникам после смерти матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok