Биткоин продолжил стремительно дешеветь

Стоимость биткоина упала ниже 67 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта после рекордных обвалов продолжила стремительно дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Trading view.

Впервые за долгое время стоимость биткоина упала ниже 67 тысяч долларов. С начала дня популярный токен подешевел на 8,49 процента. С момента открытия торговых площадок он потерял 6,21 тысячи долларов. На момент написания материала он падал до 66,79 тысячи долларов.

С начала недели биткоин, обновляющий минимумы за долгое время, потерял около 9 процентов от стоимости, а с начала года — более 20 процентов. Биткоин растерял весь свой рост с ноября 2024-го, с момента, когда Дональд Трамп отпраздновал победу на президентских выборах в США, позволившую ему вернуться в Белый дом в качестве главы государства.

Как полагает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, падение котировок биткоина вызвано сочетанием сразу нескольких факторов. К этому привели сохранение ставок Федеральной резервной системы США, обвал американского технологического сектора после новостей о падении акций Microsoft, а также ожидания того, что ФРС при новом руководителе резко изменит свою политику. Шнейдерман полагает, что если биткоин не удержится на отрезке в 73-75 тысяч долларов, то не исключен продолжительный спуск к 56 тысячам.

