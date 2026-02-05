Данные о получении скидок в магазинах только через MAX оказались фейком

Данные о доступе к скидкам в магазинах только через MAX не подтвердились

Распространившаяся в сети информация о том, что скидки и бонусы в магазинах можно будет получить только через мессенджер MAX, является фейком. На самом деле была искажена суть проекта постановления правительства «Об утверждении Правил продажи товаров».

В публикациях утверждалось, что бонусы и скидки теперь будут доступны лишь при условии использования национального мессенджера MAX. Об этом якобы говорится в проекте Минпромторга России.

Суть проекта была передана неверно. Фейк появился на фоне обсуждения проекта постановления правительства «Об утверждении Правил продажи товаров». «В случае если при продаже товаров программой лояльности продавца предусмотрено предоставление потребителем документов и (или) сведений, необходимых для участия в такой программе лояльности, продавцом должна быть обеспечена возможность предоставления потребителем таких документов и (или) сведений с использованием многофункционального сервиса обмена информацией», — сказано в пункте 12. Отмечается, что продавец обязан обеспечить возможность использования мессенджера, но не исключены прочие способы предоставления бонусов. Покупатель сам выбирает, как участвовать в программе лояльности. В документе закрепляется равнозначность предоставления сведений из MAX и документов в бумажной форме при подтверждении возраста, а также права на льготы в различных жизненных ситуациях. В пункте 11 при этом сказано об обязанности продавца проверить сведения, подтверждающие право на льготы.

Статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов позднее пояснил, что в рамках разработанного Минпромторгом проекта предусмотрена возможность участия в программах лояльности торговых сетей при помощи дисконтных карт на платформе MAX, однако речи о том, что это будет необходимым условием для скидок, не идет. По словам чиновника, в ведомстве рассчитывают, что эта возможность будет удобна для большого количества россиян.

На правовом портале для бизнеса также объясняют, что в соответствии с проектом продавец или уполномоченное лицо должны будут обеспечить проверку сведений о возрасте потребителя и праве на льготы через национальный мессенджер. Также предлагается использовать мессенджер для участия в программах лояльности торговых сетей. Постановление вступит в силу с 1 сентября.

В России создается многофункциональный сервис обмена информацией. Цель закона — создание комфортной и безопасной цифровой среды, пояснили в Госдуме. Там добавили, что сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, например, при заселении в гостиницу, при покупках, требующих подтверждение возраста, при наличии права на льготы. «Мы идем по пути цифрового освобождения граждан от необходимости пользоваться бумажными документами. Важное уточнение: цифровая система не отменит бумажные документы. Они также продолжат действовать», — подчеркивал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Информация о том, что теперь доступ к скидочным программам и бонусным картам магазинов будет исключительно через мессенджер MAX, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».