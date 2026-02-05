Реклама

Десятки купающихся пострадали из-за нападения пираний на популярном пляже

The Sun: Пираньи покусали 46 человек на пляже реки Парана в Аргентине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: smilephotoarg / Shutterstock / Fotodom

На побережье реки Парана в Аргентине произошло массовое нападение пираний, они покусали десятки человек. Об этом сообщило издание The Sun.

Охранник популярного пляжа Алехандро Мартин подтвердил, что в выходные пострадали 46 купающихся, большинство из которых получили серьезные травмы, один человек потерял палец. Пострадавшим оказали помощь на месте, некоторые обратились в местную больницу. «Я израсходовал три аптечки», — добавил Мартин.

Спасатели приказали отдыхающим покинуть водоем. Власти города Виктория также призвали посетителей воздержаться от купания, внимательно следить за детьми и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае укуса.

Ранее стая пираний покусала десять человек в Бразилии. Нападение произошло в популярном туристическом месте.

