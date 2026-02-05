Директриса организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников и избежала тюрьмы

В штате Флорида, США, директриса начальной школы Элизабет Хилл-Бродиган избежала тюрьмы после организации вечеринки для учеников. Об этом пишет People.

19 января 48-летняя Хилл-Бродиган устроила в своем доме вечер, на котором несовершеннолетние распивали алкоголь и употребляли наркотики. Полиция узнала об этом от соседей женщины. Те вызвали полицейских из-за шума.

Прибыв к дому директрисы, полицейские увидели трясущегося подростка, которого тошнило на газоне. Его срочно госпитализировали. Внутри полиция обнаружила около 100 школьников, а также коллегу Хилл-Бродиган — учительницу Карли Андерсон. Чуть позже одного из гостей школьной вечеринки поймали за вождение в нетрезвом виде.

После инцидента сотрудниц школы уволили. Обеих приговорили к условным срокам. Хилл-Бродиган удалось не попасть за решетку благодаря сделке о признании вины.

