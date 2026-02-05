Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 5 февраля 2026Из жизни

Директриса организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников и избежала тюрьмы

В США директриса организовала школьную вечеринку с алкоголем и наркотиками
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Fecundap stock / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, директриса начальной школы Элизабет Хилл-Бродиган избежала тюрьмы после организации вечеринки для учеников. Об этом пишет People.

19 января 48-летняя Хилл-Бродиган устроила в своем доме вечер, на котором несовершеннолетние распивали алкоголь и употребляли наркотики. Полиция узнала об этом от соседей женщины. Те вызвали полицейских из-за шума.

Прибыв к дому директрисы, полицейские увидели трясущегося подростка, которого тошнило на газоне. Его срочно госпитализировали. Внутри полиция обнаружила около 100 школьников, а также коллегу Хилл-Бродиган — учительницу Карли Андерсон. Чуть позже одного из гостей школьной вечеринки поймали за вождение в нетрезвом виде.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

После инцидента сотрудниц школы уволили. Обеих приговорили к условным срокам. Хилл-Бродиган удалось не попасть за решетку благодаря сделке о признании вины.

Ранее сообщалось, что в США продолжается суд над женщиной, которая, как утверждается, устраивала вечеринки для малолетнего сына и его друзей. На них она поила школьников виски и водкой, после чего заставляла заниматься сексом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В России предложили создать отечественный аналог Roblox

    Россиянам назвали возраст начала старения мозга

    Финляндия увеличила число переводчиков в службах спасения из-за конфликта на Украине

    Россиян предупредили о популярных схемах мошенников к 14 февраля

    Директриса организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников и избежала тюрьмы

    В США российский Т-72 назвали лучшим танком на Земле

    Вице-президент США допустил сотрудничество с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok