Экономика
15:34, 5 февраля 2026Экономика

Европейцы охладели к американской нефти

Статслужба США: Евросоюз минимизировал импорт нефти из Соединенных Штатов
Кирилл Луцюк

Фото: Hamara / Shutterstock / Fotodom  

За 11 месяцев прошлого года Европейский союз приобрел у США нефти на 35,7 миллиарда долларов. Эти данные статистической службы Соединенных Штатов процитировало РИА Новости.

Достигнутая сумма оказалась минимальной (для этого периода) за два года. В 2024 году речь шла о 42,8 миллиарда. В годовом выражении снижение поставок оценили в 16 процентов. В 2023 году американская нефть обошлась европейцам в 39,6 миллиарда.

Из государств Евросоюза в январе-ноябре 2025 года самые большие суммы за нефть из США заплатили Нидерланды — 19,8 миллиарда. Испания импортировала этого углеводорода на 4,1 миллиарда долларов, а Франция — на 2,9 миллиарда. На четвертом месте по сумме закупок оказалась Германия с результатом в 2,7 миллиарда.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца траты Европейского союза на нефть и газ из США снизились на семь процентов. Закупки энергоносителей в денежном выражении стали меньше вопреки торговой сделке с Вашингтоном.

