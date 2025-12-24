Реклама

Экономика
09:07, 24 декабря 2025Экономика

Европа стала меньше тратиться на американские энергоносители после сделки с Трампом

FT: За четыре месяца траты ЕС на нефть и газ из США снизились на 7 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

За четыре месяца траты Европейского союза (ЕС) на нефть и газ из США снизились на семь процентов. Об этом сообщает Financial Times (FT)

Закупки энергоносителей в денежном выражении стали меньше вопреки торговой сделке с президентом США Дональдом Трампом. Известно, что Европа обещала в течение следующих трех лет импортировать американские нефть и газ на 750 миллиардов долларов ради снижения пошлин.

После заключения торгового соглашения с Вашингтоном в августе блок стал закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) в США, цены на нефть и газ снизились, что привело к уменьшению общей стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам консалтинговой компании Kpler, с сентября по декабрь ЕС импортировал СПГ и нефть на сумму 29,6 миллиарда долларов. Старший директор Kpler Джиллиан Боккара заявила, что необязательное к исполнению торговое соглашение практически не повлияло на дополнительные закупки товаров из США.

Годовой объем импорта в ЕС составил 73,7 миллиарда долларов, менее трети от суммы, необходимой для выполнения обязательств. На долю продуктов атомной энергетики, в том числе урана, приходится менее процента торговли энергоресурсами ЕС и США. По данным Argus Media, даже если ЕС заменит весь российский газ американским СПГ, в течение следующих трех лет он будет закупать топлива на 29 миллиардов долларов в год, всего 23 процента от суммы, необходимой для выполнения условий сделки.

Европейская комиссия заявила, что за первые 11 месяцев 2025 года закупила энергоносители из США на сумму около 200 миллиардов евро (236 миллиардов долларов). Она увеличила импорт нефти и газа, в частности американского СПГ, и заявила, что в 2025 году планирует закупить в общей сложности 70 миллиардов кубометров американского СПГ по сравнению с 45 миллиардами кубометров годом ранее.

По мнению старшего аналитика сырьевого агентства Kpler Лоры Пейдж, чтобы исполнить обещание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, странам Европы придется фактически утроить американский импорт энергоносителей в течение следующих трех лет. Но технические препятствия и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок означают, что достичь цели будет невероятно сложно. Названная сумма просто заоблачная и совершенно нереалистичная, заявила эксперт

