Экономика
18:36, 5 февраля 2026Экономика

Федрезерв США обвинили в выпуске «волшебных денег»

Минфин США: ФРС утратила доверие американцев, допустив высокую инфляцию
Кирилл Луцюк

Фото: ARTYOORAN / Shutterstock / Fotodom  

Федеральная резервная система (ФРС) США допустила самую высокую инфляцию за последние 49 лет. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Его процитировало The New York Times (NYT).

Как следствие, по мнению Бессента, регулятор потерял доверие американцев, на котором и основана независимость ФРС. Министр подчеркнул, что рост цен разорил трудящихся.

Бессент добавил, что Федеральный резерв работает на «волшебных деньгах», которые сам же и печатает.

В конце января президент США Дональд Трамп выдвинул ранее входившего в совет управляющих ФРС Кевина Уорша на пост главы регулятора. По его словам, это будет один из великих председателей этого ведомства.

Что касается нынешнего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, то Дональд Трамп, сказал, что тот вредит стране и ее национальной безопасности, так как отказывается снижать ставку.

