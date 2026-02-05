Реклама

ФСБ задержала промышляющих на похищении данных россиян киберпреступников

В Забайкальском крае ФСБ задержала киберпреступников за взломы «Госуслуг»
Владимир Шарапов
Фото: Globallookpress.com

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали троих киберпреступников, которые несколько лет похищали деньги россиян через взлом их аккаунтов «Госуслуг». Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, злоумышленники с 2023 года получали незаконный доступ к личным кабинетам россиян на портале. Используя украденные данные, они без ведома владельцев оформляли кредиты в микрокредитных и микрофинансовых организациях. Полученные средства они выводились через сложные цепочки банковских счетов для личного обогащения.

Кроме того, подозреваемые занимались незаконным оборотом персональных данных, аккаунтов, «серых» SIM-карт и банковских карт для использования в преступных целях. Среди потерпевших есть участники специальной военной операции.

Ранее в Бурятии раскрыли схему по взлому «Госуслуг» россиян при помощи старых сим-карт.

