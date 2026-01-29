Реклама

16:47, 29 января 2026

Раскрыта схема по взлому «Госуслуг» россиян при помощи старых сим-карт

В Бурятии пройдет суд над студентом колледжа за аферы при помощи сим-карт
Варвара Митина (редактор)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В Бурятии следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 19-летнего студента колледжа, которого обвиняют в серии киберпреступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УБК МВД по региону.

Молодому человеку инкриминируют 111 преступлений по пяти статьям, среди которых 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») УК РФ. В результате его действий пострадали несколько десятков жителей Бурятии и Иркутской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2023 года, начиная с 17 лет, он покупал сим-карты и находил те из них, которые прежние владельцы не отвязали от личных кабинетов на портале «Госуслуг». Взламывая эти аккаунты, он получал доступ к персональным данным, которые затем использовал для оформления онлайн-займов в микрофинансовых организациях без ведома их владельцев. Полученные деньги молодой аферист переводил на электронные кошельки.

Ранее в Саратовской области сотрудники МВД России задержали троих местных жителей, которые причастны к 300 киберпреступлениям.

