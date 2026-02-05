Реклама

13:34, 5 февраля 2026Экономика

Российские таксисты потребовали раскрыть перечень разрешенных машин

Платон Щукин
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Общественный совет по развитию такси, в который входят участники рынка из 74 регионов, обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой как можно скорее опубликовать итоговый перечень автомобилей, допущенных к работе в перевозках пассажиров. Об этом со ссылкой на текст обращения за подписью председателя совета Ирины Зариповой пишут «Ведомости».

Требование таксистов связано с тем, что новые правила по локализации машин вступают в силу уже 1 марта, но понимания, какие машины можно будет использовать, до сих пор нет.

Перевозчики и таксопарки по всей страны вынуждены поставить на паузу инвестиции в обновление автомобилей и не могут формировать свои финансово-экономические модели развития.

По оценке Зариповой, на закупку российских автомобилей перешли только пять процентов перевозчиков. Еще 27 процентов регистрируют различные машины до 1 марта, а треть участников рынка полностью отказались от его обновления. Такой результат показал опрос таксопарков в 90 городах из 44 регионов страны, проведенный в декабре и январе.

Предварительный перечень разрешенных моделей Минпромторг опубликовал еще 1 октября, но документ вызвал у таксопарков недоумение. В том числе в него попали автомобили, явно не предназначенные для перевозки пассажиров в условиях города, такие как Niva Travel и УАЗ «Хантер». Тогда в ведомстве пообещали, что в перспективе реестр пополнится новыми моделями, но ничего похожего так и не произошло.

Как говорится в письме, без итогового перечня региональные органы власти с 1 марта не смогут исполнять свои полномочия по регистрации машин. Эта ситуация создает угрозу сбоев в работе такси.

По мнению руководителя центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, именно власти на местах оказались в самой сложной ситуации. Ведь им нужно внести поправки в действующее законодательство с учетом утвержденного федеральным центром перечня такси, а это требует времени. В результате может случиться так, что Минпромторг опубликует перечень 1 марта, а вся ответственность за сбои ляжет на регионы.

