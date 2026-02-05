Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 5 февраля 2026Экономика

Готовность Банка России снизить ключевую ставку оценили

Доцент Щербаченко: ЦБ, скорее всего, не станет менять ключевую ставку
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Банк России на заседании, которое состоится 13 февраля, вероятнее всего, не станет понижать ключевую ставку (КС). Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировало NEWS.ru.

По его словам, в течение 2026 года регулятор будет постепенно уменьшать ставку, если инфляция пойдет на спад. Согласно скорректированному сценарию, в этом году КС составит 13-15 процентов. В следующие два года она опустится до 7,5-8 процентов. Однако не исключено, что на ближайшем заседании ЦБ не станет менять «ключ», поскольку захочет оценить то, как повышение налога на добавленную стоимость сказалось на росте цен.

«Вероятно, оно добавит около одного процентного пункта к инфляции», — пояснил Щербаченко.

К другим факторам, которые могут отразиться на росте потребительских цен, относится индексация тарифов на услуги ЖКХ. Впрочем, есть 20-30-процентная вероятность того, что Банк России решится довести КС до 15,5 процента.

По мнению руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, Центральный банк не пойдет на резкое снижение ключевой ставки. До апреля она будет уменьшаться небольшими темпами — на 50 базисных пунктов на каждом заседании. Резких движений регулятор предпочтет не совершать, поскольку «непонятно влияние повышения налогов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дуров сделал важное заявление о Telegram

    Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

    Обвиненному в клевете бывшему депутату Госдумы стало плохо в зале суда

    Угрожавшая взорвать Красную площадь и поджечь Ленина попала на видео

    Биткоин рухнул до минимума со дня победы Трампа на президентских выборах

    Муж Бородиной покинул съемки шоу из-за ее бывшего супруга

    Самовольный ремонт в квартире Ходченковой лишил воды 13 квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok