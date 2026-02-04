Реклама

23:20, 4 февраля 2026Экономика

Шохин предрек постепенное снижение ключевой ставки Центробанком

Марина Совина
Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Центробанк России не пойдет на резкое снижение ключевой ставки, до апреля ее могут понижать «маленькими шажками» на 50 базисных пунктов на каждом заседании, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом пишет РИА Новости.

«Звучала опять цифра 12-13 процентов. Если исходить из оптимального, с 16 процентов спуститься до 13 процентов. Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически», — отметил он.

По мнению эксперта, резких снижений никто не ждет, так как «непонятно влияние повышения налогов». По мнению специалиста, все надеются, что на ситуацию также может повлиять геополитика.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предрек, что Банк России понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта.

