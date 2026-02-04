Шохин предрек постепенное снижение ключевой ставки Центробанком

Глава РСПП Шохин: ЦБ до апреля будет снижать ставку на 50 базисных пунктов

Центробанк России не пойдет на резкое снижение ключевой ставки, до апреля ее могут понижать «маленькими шажками» на 50 базисных пунктов на каждом заседании, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом пишет РИА Новости.

«Звучала опять цифра 12-13 процентов. Если исходить из оптимального, с 16 процентов спуститься до 13 процентов. Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически», — отметил он.

По мнению эксперта, резких снижений никто не ждет, так как «непонятно влияние повышения налогов». По мнению специалиста, все надеются, что на ситуацию также может повлиять геополитика.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предрек, что Банк России понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта.