Экономика
14:37, 2 февраля 2026Экономика

Аксаков предсказал темпы снижения ключевой ставки

Аксаков: Банк России понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

На первом в 2026 году заседании Банка России ключевая ставка, скорее всего, опустится на 0,5 процентного пункта и достигнет 15,5 процента. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

По словам парламентария, инфляцию будет сдерживать рынок, а значит, у регулятора будут основания для того, чтобы понижать ключевую ставку. Однако действовать ЦБ будет аккуратно.

«До 10 процентов точно дойдем к концу года», — заявил Аксаков.

Есть прогнозы, что Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов и ключевым фактором при принятии соответствующего решения 13 февраля станут не ценовые ожидания населения и бизнеса, а рост цен, оказавшийся в январе более значительным, чем ожидалось.

Есть также предположение, что ближе к лету и осени Банк России перейдет к более решительному понижению ключевой ставки.

