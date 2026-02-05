Игравший за сборную России футболист перешел в китайский клуб

Выступавший за сборную России защитник Егор Сорокин перешел в китайский клуб «Чэнду Жунчэн». Об этом сообщается на сайте команды.

Финансовые условия сделки и срок соглашения с 30-летним футболистом не называются. Сорокин присоединился к «Чэнду» на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее защитник покинул казахстанский «Кайрат», выступавший в общем этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026. Россиянин провел все восемь матчей турнира без замен.

30-летний Сорокин известен по выступлениям за «Рубин» и «Краснодар». В его активе один матч в составе сборной России.