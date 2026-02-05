Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

Минпромторг РФ: Экспорт продукции российского химпрома в Индию вырос на 66,2 %

В 2025 году Россия смогла на 66,2 процента увеличить поставки продукции своей химической промышленности на индийский рынок. Об этом сообщается на сайте российского Минпромторга.

Основой этого экспорта оказались минеральные удобрения, на которые пришлось 90 процентов поставок. Кроме того, Индия предъявила спрос на резинотехнические изделия и продукцию органической химии и изделия из пластмасс.

Как отметило ведомство, в минувшем году взаимная торговля товарами химпрома составила больше 3 миллиардов 265 миллионов долларов. Таким образом, результаты 2024 года удалось превысить на 35,6 процента.

4 февраля сообщалось, что скидки на российскую нефть для покупателей из Индии выросли еще сильнее. В итоге основной экспортный сорт Urals обходился для этой страны БРИКС уже на 11 долларов за баррель дешевле, чем Brent. До 22 января скидка в среднем составляла 9,15 доллара.

