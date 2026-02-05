Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

Лавров рассказал о звонке Кучмы Путину во время «оранжевой революции» на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что во время «оранжевой революции» на Украине в 2004 году застал диалог президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы об организации Западом этих дестабилизирующих событий. Подробности того звонка дипломат описал в интервью RT, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Лаврова, он лично присутствовал при телефонном разговоре двух лидеров. «[Кучма] сказал, что Запад вывел на площадь Независимости тысячи людей. Дескать, они поставили палатки, размахивают флагами и отказываются признать результаты выборов президента», — рассказал глава МИД, добавив, что у протестующих было оружие.

Лавров отдельно отмечает, что Кучма в тот период не хотел применять силу и не имел решимости отстоять закон. В результате этого, добавляет министр, на Украине случился третий тур выборов, который полностью противоречит Конституции страны.

Тогда многие деятели в Европе, министры иностранных дел, публично заявляли, что украинцы должны выбрать: либо они с Россией, либо они с Европой. Это была их позиция. Никаких единых пространств от Атлантики до Тихого океана – ничего этого вообще не звучало. Только «либо-либо». Мол, мы Европа, а там Россия, вы либо туда, либо к нам Сергей Лавров министр иностранных дел России

В 2019-2020 годах Леонид Кучма был главой украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе. В 2025 году он заявил, что украинский конфликт точно закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется.