Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

Кучма: Третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли начнется

Конфликт на Украине точно закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется. Связать украинский конфликт с третьей мировой войной отказался бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью «Би-би-си».

«Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Наша война обязательно когда-нибудь закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется», — сказал он.

По словам спикера, для него на данный момент два главных слова, связанных с Украиной, — «надежда» и «тревога». Кучма также не исключил «очень тяжелой» предстоящей зимы для Украины.

Ранее Главное управление разведки Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, таких попыток было несколько. На данный момент уточняется информация о судьбе борта и его пассажиров.