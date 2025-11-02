Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 2 ноября 2025Бывший СССР

Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

Кучма: Третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли начнется
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Конфликт на Украине точно закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется. Связать украинский конфликт с третьей мировой войной отказался бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью «Би-би-си».

«Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Наша война обязательно когда-нибудь закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется», — сказал он.

По словам спикера, для него на данный момент два главных слова, связанных с Украиной, — «надежда» и «тревога». Кучма также не исключил «очень тяжелой» предстоящей зимы для Украины.

Ранее Главное управление разведки Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, таких попыток было несколько. На данный момент уточняется информация о судьбе борта и его пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

    Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась», чуть не «добила бычок» и оказалась на отдыхе

    Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

    В России заявили о политизированности Нобелевской премии мира

    Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне

    Король Великобритании Карл III отреагировал на нападение с ножом в поезде

    Жизнь на Украине описали запрещенным РКН словом

    Президент Нигерии встретится с Трампом после обвинений в геноциде христиан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости