Бывший СССР
17:49, 5 февраля 2026Бывший СССР

Лавров рассказал о правках США и Украины по мирному плану и раскритиковал их

Лавров: Из проекта мирного плана убрали пункт о правах русских на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Представители Вашингтона и Киева без согласования с Москвой исключили из проекта мирного плана пункт о защите прав русских и других национальных меньшинств на Украине. Правки проекта соглашений в беседе с телеканалом RT раскритиковал глава МИД Сергей Лавров, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В последнем варианте, который мы не видели, но который цитируется [президентом Украины] Владимиром Зеленским, (...) там ничего не говорится про восстановление прав русского и других национальных меньшинств, религиозных свобод», — заявил дипломат.

Он отметил, что в новом проекте соглашений появилась норма о соблюдении Киевом толерантности в соответствии с нормами Евросоюза. По его словам, такое положение не соответствует позиции России по проблемам преследования нацменьшинств на Украине.

Ранее Лавров заявил, что заявления об инвестиционном сотрудничестве с Россией «не вяжутся» с реальными действиями Вашингтона. Дипломат обратил внимание на то, что США вводят антироссийские санкции в ответ на готовность Москвы к американскому плану по урегулированию, вытесняют из Венесуэлы российские компании, вводят пошлины против покупателей российской нефти и называют Кубу угрозой из-за России.

