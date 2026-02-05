Реклама

Лавров обратил внимание на несоответствие слов и действий США

Лавров: Заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Заявления США о якобы возможности инвестиционного сотрудничества с Россией «не вяжутся» с реальными действиями Вашингтона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT.

«Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества — не очень все вяжется с этим», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание на то, что США вводят антироссийские санкции в ответ на готовность Москвы к американскому плану по урегулированию украинского конфликта, вытесняют из Венесуэлы российские компании, вводят пошлины против покупателей российской нефти и называют Кубу угрозой из-за России.

