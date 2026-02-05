Стилист Владислав Лисовец заявил о возвращении в моду стиля принцесс

Российский стилист Владислав Лисовец заявил о возвращении в моду стиля принцесс. Материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, многие дизайнеры при создании новых коллекций вдохновились данной эстетикой прошлого. «Словно [привет из] эпохи Джульетты или Марии Антуанетты — кому как больше нравится», — отметил он.

Так, специалист посоветовал обратить внимание на пышные юбки, корсеты в винтажном стиле, одежду с баской, а также съемные воротники и украшения на голову из бусин.

«И речь не просто про какие-то отдельные предметы, придающие образу романтики, а про тотал лук в духе того времени, продумывание всего до мелочей, включая мейкап, укладку и аксессуары», — пояснил Лисовец.

