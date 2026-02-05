Лже-газовщиков обязали выплатить сотни миллионов за взрыв в многоэтажке российского города

Суд взыскал 335 млн руб. с лже-газовщиков за взрыв в многоэтажке Новосибирска

В Омской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать свыше 335 миллионов рублей с двоих местных жителей, чьи действия привели к взрыву газа в Новосибирске в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Деньги пойдут на возмещение ущерба, выплаченного мэрией пострадавшим.

Взрыв прогремел 9 февраля 2023 года в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. От мощного разрушения обрушились два подъезда, начался пожар. В результате трагедии 15 человек не выжили, потерпевшими признаны более 130.

По версии следствия, незадолго до взрыва двое омичей, выдавая себя за работников «Межрегионгаз-сервиса», провели некачественный монтаж газовых шлангов в квартирах. Нарушение правил безопасности привело к утечке пропана и трагедии. Оба ранее были осуждены по уголовным статьям.

Ранее три человека стали жертвами утечки газа в Подмосковье.