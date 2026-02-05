Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 5 февраля 2026Силовые структуры

Лже-газовщиков обязали выплатить сотни миллионов за взрыв в многоэтажке российского города

Суд взыскал 335 млн руб. с лже-газовщиков за взрыв в многоэтажке Новосибирска
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Омской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать свыше 335 миллионов рублей с двоих местных жителей, чьи действия привели к взрыву газа в Новосибирске в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Деньги пойдут на возмещение ущерба, выплаченного мэрией пострадавшим.

Взрыв прогремел 9 февраля 2023 года в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. От мощного разрушения обрушились два подъезда, начался пожар. В результате трагедии 15 человек не выжили, потерпевшими признаны более 130.

По версии следствия, незадолго до взрыва двое омичей, выдавая себя за работников «Межрегионгаз-сервиса», провели некачественный монтаж газовых шлангов в квартирах. Нарушение правил безопасности привело к утечке пропана и трагедии. Оба ранее были осуждены по уголовным статьям.

Ранее три человека стали жертвами утечки газа в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит так, будто мы готовимся к атаке». В США объяснили нежелание продлить ДСНВ с Россией

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Мировые цены на серебро снова рухнули

    Российский военный расправился со знакомым из-за ненадлежащего ухода за могилой его матери

    Над Москвой заметили яркие вертикальные полосы

    Названы самые подешевевшие в январе автомобили

    Одна из ключевых отраслей в России перешла в режим выживания

    Последствия взятия ВС России имеющего стратегическое значение города в ДНР раскрыли

    В Белом доме пояснили позицию Трампа по ДСНВ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok