Телезвезда дважды выругалась в прямом эфире и сорвала шоу

Австралийская телезвезда Джиа Флер дважды выругалась в прямом эфире радиошоу

Звезда австралийского телешоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) Джиа Флер дважды выругалась в прямом эфире и сорвала программу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Флер стала гостьей утренней передачи Fifi, Fev & Nick на радиостанции Fox FM. В эфире ведущая шоу Фифи Бокс заявила, что ей понравился новый сезон проекта «Женаты с первого взгляда». Однако телезвезда с ней не согласилась. «Это, черт возьми, дерьмо, а не шоу. Ой, я не должна была ругаться», — спохватилась она.

Прямой эфир ненадолго прервали из-за нецензурных слов гостьи, после чего ведущая продолжила с ней разговор. «Эксперты говорят, что в этом сезоне самый дерзкий состав женщин, и звучит мнение, что ты самая темпераментная», — обратилась Бокс к Флер. «Да, ты, ***, права», — ответила телезвезда собеседнице.

В результате прямой эфир снова был приостановлен. «Это первый раз, когда нам дважды приходится прерывать шоу из-за гостя», — пожаловалась ведущая.

